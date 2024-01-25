前中國大陸央視記者王志安上《賀瓏夜夜秀》節目發言內容以歧視性態度發表政治評論，並影射諷刺身障的民進黨不分區立委陳俊翰；台灣本土社團(臺灣社、臺灣南社、台灣中社、台灣北社)今發聲明表示，這是對民主的藐視；言論自由不該是透過政治評論包裝，實則訕笑障礙者的保護傘。

台灣本土社團聲明強調，台灣是民主國家，雖然尊重言論自由，但是更重視對人權與尊嚴的維護，王志安的發言與節目的呈現，已經是明顯對對身障者的嘲諷，更是對民主的藐視。這不但顯示了發言者對障礙者極度缺乏同理，也是認為障礙者不該參選，只能作為造勢工具。這樣以偏頗的價值觀及傲慢的態度，嘲諷台灣的民主，不是一個民主社會的國民可以接受的。

台灣本土社團發言代表，臺灣中社社長董建宏表示，臺灣民主社會的選舉過程，展現了熱情而多元創意的參與方式，這不但是民主發展的常態，更是民主化進步的象徵。更重要的是，高的投票率也代表台灣社會對民主自由價值的珍惜與肯定。

他指出，理解並包容差異，才是真的民主自由；而稱台灣的選舉像一場秀，點名民進黨的競選活動把「殘疾人士推上去煽情」這樣的說法，他們對此言論深不以為然，並予以譴責。言論自由不該是透過政治評論包裝，實則訕笑障礙者的保護傘。

他強調，台灣本土社團支持長期為身障礙者爭取各項平權與打造健全制度的政治改革與政黨；陳俊翰雖患有先天性「脊髓性肌肉萎縮症」，但他不但是哈佛法學院碩士、密西根大學法學院博士更是律師高考榜首，國人對於有能力者、有意願透過參選貢獻社會，給予大力支持。台灣本土社團也表示，台灣是個健全且接納多元、平等的民主社會，支持本土政黨在提名不分區候選人時，透過政治實踐創造平權參政。