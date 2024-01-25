義務役恢復1年期後，首批2005年後出生的（陸軍第2226梯）670名役男，今(25日)分別從北中南新訓中心入伍，接受為期八周的新兵訓練。役男尹鑫石受訪時表示，既然國家政策改變，我也心甘情願接受，就當作這一年是沉澱空檔，好好思考一下未來」。

成功嶺新訓中心25日上午開放媒體了解役男受訓狀況。役男到場後依序進行報到說明、目視體檢、理髮及法紀教育。洪新智表示，目前營舍、訓練師資、授課器材、場地都已整備，有信心照顧並讓訓員這8周得到合適訓練和生活管理，生活上則有約談、晤談並和家屬建立良好聯繫管道，同時歡迎家屬出席懇親會，消彌對營區生活不了解的情形。尹鑫石說，接到兵單時還是多少有點小緊張，但來到成功嶺後，發現井然有序、長官也沒有前輩說的這麼恐怖，軍中沒那麼讓人害怕，整個心情沒那麼緊張。他同時強調，身為中華民國國民，這是應盡的義務，既然國家政策改變為一年，那我就心甘情願接受。

首批1年義務役役男預劃徵集670人，將分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）接受為期8週入伍訓練。

但原本的「單兵戰鬥教練」將改為「震撼教育」，除了訓練內容提升，鑑測時也會透過機槍、炸藥營造貼近戰場的場景。

在完成入伍訓練後，將分發到部隊，進行駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週，合計52週。

入伍訓部分，若役男新訓鑑測總評不合格，將實施1週留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測總評仍不合格者，則不核發專長證書並不得支領1萬800元專業加給，但仍須下部隊，並針對不合格項目補測至通過為止。

首梯接訓義務役的302旅營長洪新智中校表示，有信心讓訓員於8週入伍訓中得到合適訓練及生活管理，並讓幹部在有規定、有訓練的情況下，完成各項課程授課，讓訓員達到合理訓練，但「嚴格並不嚴苛」，讓它們最後結訓成為合格戰鬥員，並且成為「在營為良兵、在鄉為良民」的目標。