全台唯一「2024香港年宵」在高雄，將於2月11日（大年初二）至13日（初四）在台塑王氏昆仲公園熱鬧展開，活動不只有「香港街頭風格藝文表演」、「香港文化手作工作坊」、「香港電影文化工作坊」，更有由全台各地港人攜手打造的特色市集，歡迎民眾年節期間一起到高雄感受100％港味元素的農曆新年。

「香港年宵」是由在台港人發起的年節活動，去年在衛武營WeR藝術村舉行，獲得熱烈迴響。高市府行國處長張硯卿表示，今年市府持續和台灣香港協會合作，透過手作、文化工作坊，以及現場演出和港人市集活動，讓民眾能夠多面向了解香港年節文化。

今年香港年宵市集將集結來自全台各地的港人攤主，規模更勝去年，帶來藝術手創、互動遊戲、港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻、港式糖水等，屆時將充滿香港趣味及港式美味。

工作坊將以香港電影為主題，帶大家再次遊歷知名場景、了解廣東話，一起回到屬於大家懷念熟悉的香港影視娛樂。而每日1場的文化手作工作坊，將由港人教學製作香港吊飾，工作坊自即日起開放報名，額滿為止，歡迎大家帶著香港年宵味回家。