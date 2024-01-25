近日寒流來襲，各地氣溫驟降，泡溫泉成為民眾避寒的熱門活動之一，苗栗地區泉質富含碳酸氫鈉，素有滋潤皮膚的「美人湯」美稱；苗栗地區溫泉會館林立，縣府歡迎大家結合周邊景點，來一場溫泉之旅，讓生活放鬆享受，不過也提醒民眾，多加留意泡湯注意事項，以免傷身又敗興而歸。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，為維護民眾泡湯安全，溫泉標章申請使用辦法第9條規定，以溫泉作為觀光休閒遊憩目的溫泉使用事業，領有溫泉標章溫泉場所，業者必須在明顯可見之處張貼「使用溫泉之禁忌及注意事項」。

下列注意事項提醒泡湯民眾多加留意，包括入浴前應先徹底洗淨身體；患有心臟病、肺病、高血壓、糖尿病及其他循環系統障礙等慢性疾病者，應依照醫師指示入浴；入浴前後應適量補充水分；入浴應依序後應依序足浴、半身浴、全身浴、浸泡高度不宜超過心臟。

如果入浴後有任何不適，請即出浴並通知服務人員；長途跋涉、疲勞過度或劇烈運動後，宜稍作休息再入浴。

同時提醒，患有傳染性疾病者禁止入浴；女性生理期間禁止入浴；禁止攜帶寵物入浴；孕婦、行動不便者、老人及兒童，應避免單獨一人入浴；酒醉、空腹及飽食後，不宜入浴；入浴時間一次不宜超過15分鐘，總時間不宜超過1小時，出浴後不宜直接進入烤箱。

林彥甫說，泡湯除了抒壓、解除疲勞，還有暖身及美容的功效，提醒來泡溫泉的民眾注意自身身體狀況，留意使用禁忌及遵守相關注意事項，才不會傷身又敗興而歸。