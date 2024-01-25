近日全台受入冬最強寒流影響，急凍成「冰番薯」，路上民眾都穿上大衣禦寒。女星楊晨熙今（25日）則是分享兩張未懷孕前拍的比基尼照，擔心現在已胖6公斤，產後的身材會不會回不去。

楊晨熙早年是兒童台「果凍姐姐」，轉型成功後，常受邀參加各大節目，去年更雙喜臨門成為人妻、人母，目前懷孕7個月。25日上午，楊晨熙整理照片時，看到孕前拍的比基尼照，再看看現在的自己，感到既神奇又有點害怕，「快七個月，大約增加快6公斤，不知道產後能不能恢復，擔心東擔心西的。」更開玩笑道：「可能回不去了，照片很珍貴。」

楊晨熙孕前的身材很辣。（圖／楊晨熙臉書）

楊晨熙擔心產後回不去原來的身材。（圖／楊晨熙臉書）

楊晨熙感嘆媽媽們真的很辛苦，也勸已婚男性要多善待太太。照片曝光後，許多網友大飽眼福，留言狂讚：「好辣」、「太美了，臉、胸型、腰、腿，都美」，也有人安慰：「加油撐住，再撐一陣子生完之後還是可以這樣拍的」、「懷孕是這樣的，等生完後就會….慢慢習慣啦」。

楊晨熙前陣子分享到杜拜跨年的辣照，其中一張大放送側乳，被許多粉絲讚賞是美麗孕婦；但也有人批評：「變肥了」，楊晨熙則錯愕回應：「呃，有不會變胖的孕婦嗎？」該網友才趕緊解釋：「我才不管，就是不准女神崩壞？！」