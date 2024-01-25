新北市一名11月大男嬰疑因公托口罩令窒息喪命，新北市議會民進黨黨團今批，凸顯了市府在托育督導上的不足，呼籲市府嚴正面對；國民黨團則表示，社會局已要求中心依法規應保存30日，如有違法情事，將會依相關法規裁處，一切公開透明。籲民進黨不要又藉此政治操作，造成家長恐慌，再次撕裂親師關係，這樣不但無助真相釐清，也再次寒了幼保人員對孩子付出的熱情。

社會局表示，孩子在托育機構發生這樣事件，我們非常遺憾及難過，現正全力協助家屬，並持續陪伴關心。本案已進入司法調查階段，我們尊重司法調查結果，並同步進行相關行政調查。

對於此案，國民黨團表示難過和遺憾，也要求社會局與園方務必全力協助家屬善後，此事件的發生原因，正由醫院及司法單位加速調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製。

國民黨新北市議員陳偉杰說，發生如此令人不捨的事件，民進黨議員隨即以政治批鬥態度散布市府封鎖消息的假新聞，更在調查過程中直接將問題都歸咎給市長，毫無針對事件理性討論空間；議員王威元則表示，先前高雄發生類似事件，民進黨無人檢討高雄市長陳其邁，呼籲各界應該針對案件本身關心，而非見獵心喜政治操作。

國民黨團呼籲民進黨不要消費悲劇，和市府一起持續要求針對幼托園所、機構加強落實各項安全標準與督導，同時提升幼保人員的專業訓練，避免同樣悲劇再度發生，讓爸媽放心托育，孩子健康成長。理性監督，才是市民之福。