前大陸央視記者王志安日前參加《賀瓏夜夜秀》，內容影射罹患罕見疾病的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰，引發不小爭議。對此，資深媒體人范琪斐則透露曾與王志安深談過兩次的經歷，並強調對王志安的言論有很多不同意，但也不認為他對台灣有敵意，「王志安引發的爭議，是他對台灣民主的批評」。

范琪斐今（25）日在臉書指出，他跟王志安深談過兩次，包括一次吃飯以及一次到節目現場。范琪斐直言，不同意王志安說台灣是劣質民主、對於他在《賀瓏夜夜秀》上對陳俊翰的描述，也感到不舒服，然而，即使對於王志安的言論有很多不同意，但范琪斐表示，並不認為他是中國特務，也不認為他是中國大外宣，更不認為王志安對台灣有敵意，「他只是很誠實」。

范琪斐認為，王志安引發的爭議，是他對台灣民主的批評，並透露陳俊翰出現在民進黨造勢活動時，王志安在台下，他當時說民進黨用身障人士來拉選票的方式太功利了。而他也曾在范琪斐節目上說台灣的政治人物為了選票，動不動就屈服，政策沒辦法延續，范琪斐直言，在王志安眼中，台灣的政治人物太功利了。

「在他的經驗裡，可能沒什麼黨的政策沒辦法執行這種情況吧？」范琪斐直言，王志安對民主的看法過於簡單化，在民主國家裡，政策的推出要有說明要有配套，更重要的還要妥協。選舉最大的秘密就是票多的贏、票少的輸，政治人物爭取選民支持，范琪斐說這對她而言是天經地義，「所以是我太功利，還是王志安對民主的想像太理想化了？」

范琪斐也透露，跟王志安的談話中，覺得他對他生長的國家，裡面的人，有很多很多的感情，並認為王志安幫助她了解中國，也希望有天她也能幫助王志安了解台灣。