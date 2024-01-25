大陸國家主席習近平24日與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）共同發布《中華人民共和國和烏茲別克共和國關於新時代全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，其中烏茲別克「堅定支持一個中國原則」，外交部強烈抗議此謬述，強調中華民國台灣是主權獨立國家，無論中國大陸如何扭曲台灣地位，都不會改變國際公認現狀。

該聯合聲明中宣稱烏茲別克，「堅定支持一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，重申不同台灣進行任何形式的官方往來」。

外交部強烈譴責，中國共產黨威權政府持續威脅利誘相關國家，在國際間發表貶損我國主權的不實論述，以及烏茲別克昧於現實竟盲目扈從中國大陸的行為，並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，是長期以來的客觀事實，中國大陸任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變國際公認的兩岸現狀。

外交部強調，台灣是守護世界民主與自由體制的關鍵堡壘，不會因為中國大陸的打壓而退縮，也將持續與所有堅定捍衛民主自由價值理念的國家合作，共同致力維護全球與區域的和平及穩定。