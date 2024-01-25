網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀請到前大陸媒體人王志安當來賓，由於王嘲笑身障者疑影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，招惹海量負評。而綠委鄭運鵬參加該節目的影片也在昨（24）日播出，民進黨政策會執行長王義川直接開轟，呼籲鄭應要求賀瓏公開道歉，口氣相當嚴厲。此番言論一出，也讓PTT鄉民猜測民進黨在進行鬥爭。

王志安涉嫌歧視身障人士的議題發酵後，王義川直接在社群媒體上標記鄭運鵬，開轟「你參加的節目，賀瓏附和來賓訕笑陳俊翰，你沒抗議。請你直接要求賀瓏本人公開道歉，影片下架，別囉嗦！」

對於王義川責問，鄭運鵬回應，「我不在現場，也是剛剛看到網路才知道那一段在講什麼。」王看完接著留言質疑，「那你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？把影片下架嗎？」

然而鄭運鵬昨日在臉書呼籲「製作單位和當事人為該內容致歉，是最起碼該負起的社會責任」後。今稍早又在threads發出一篇意有所指的文章，稱從政當然會面對很多人帶著不同價值觀故意找你衝突，你要選擇怎麼面對。

鄭運鵬還指出，有人選擇極端的方式，同事見面連打招呼都不應付，認為不是來這裡交朋友的，這是一種方式，當然也有人佩服，但是佩服他的人用這種態度生活幾天看看。

鄭運鵬還強調，自己長期擔任黨團幹部，任務就是讓政府政策能夠順利運作，能妥協、能讓步，要靠即時反應，但是不能失去立場和底線，就算黨團間已經打群架了，黨團幹部也要能先勸架，然後讓大家笑笑地坐下來繼續溝通。不管是現場溝通，還是在好幾天後！

鄭運鵬threads全文。（圖翻攝自鄭運鵬threads）

一名鄉民看到綠營自己人開炮鄭運鵬，直言「一開始看不懂憨川（王義川外號青埔憨川）的政治盤算，還單純的以為他自以為懂年輕人，氣他發表告年輕人同志書，又專門做這種遠離年輕人的事；後來我看懂了，對於憨川的窮追不捨，這種不成比例的生氣，原來是有政治盤算，這題剛好是不分區，而他剛好是不分區，看似要幫陳，其實是為了自己的立委，這種不成比例的砲打友軍媒體跟同黨同志，位置不要以智取。」