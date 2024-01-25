國中生最後的作品。（家屬提供）

新北國三生遭同學割頸亡，案發後行凶少年、教唆犯案的「乾妹妹」均被裁定收容遭北地院少年法庭裁定收容。國三生公祭今（25）日在板橋殯儀館進行，新北市長侯友宜、教育部長潘文忠等人均到場弔唁，校長也頒發來不及畢業的國三生畢業證書，由父親含淚收下。

國中生父親在公祭上弔唁，表示「從小到大你從未有任何反駁忤逆我的話，在家也會盡力幫忙做家事及照顧姐姐。你是如此孝順，善解人意的小孩，可惜上蒼造化弄人，讓你遭受如此的劫難，令身為父親的我心疼不已」。

校長也準備國中生的畢業證書，在現場交給國中生的父親，老師也在整理班上同學作品時，找到國中生在學校最後的作品，只見國中生畫了一棵「家庭樹」，上面寫上「祖父」、「祖母」，「外祖父」、「外祖母」、「姐姐」等家庭成員。

父親也沉痛發聲盼重判，要祈求法院能夠公正的嚴判，「真正替我兒子討回公道，不讓殺人犯及教唆犯逃過他們應有的懲罰」。

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