2024澳洲網球公開賽25日女雙準決賽台灣好手謝淑薇出擊，和比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）開賽花了點時間熱機，最終經過2小時35分鐘對抗，謝淑薇組合7比5、1比6、6比3澳洲杭特（Strom Hunter）／捷克西妮雅可娃（Katerina Siniakova），謝淑薇繼2020年後，再闖澳網女雙決賽，本屆澳網她有機會爭取個人大滿貫首次女雙、混雙雙料冠軍。

這場比賽兩邊有3位選手都有四大賽冠軍經驗，冠軍數加起來16座，其中西妮雅可娃7座、謝淑薇6座、梅騰絲3座，地主選手杭特則是去年溫網亞軍也是目前女雙世界第1，而去年溫網杭特是和梅騰絲聯手，最後決賽敗給謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova），這次澳網梅騰絲攜手謝淑薇，杭特則和西妮雅可娃配合，因為3位女將雙打實力出色，賽前便被預料會是相當精彩的一次對壘。

這場比賽謝淑薇和梅騰絲機會不少，尤其逼出了對手14個破發點，可惜一些關鍵分沒能把握，也錯過了不少破發機會，但對手也發出7記雙發失誤，以及出現54次非受迫性失誤，決勝盤尾聲謝淑薇組合挺過壓力穩定發揮，也收下女雙決賽門票。

第1盤對手先發球，謝淑薇組合逼出40-0、3個破發點，可惜沒能破發，對手則是化解危機，反倒連追5分後來居上保發成功，也靠著這股氣勢連保帶破一口氣搶下4局，讓謝淑薇這方在局數0比4大幅落後。

不過比賽還沒結束都有機會，謝淑薇／梅騰絲不斷找尋機會，也隨著比賽讓手感加溫，也是一口氣回敬一波連得4局追平局數，這時對手心情上也受到影響，導致發球局也開始出現破綻，謝淑薇組合把握機會，第11局西妮雅可娃發球局的進逼讓西妮雅可娃出現雙發失誤，隨後再出現失誤，讓謝淑薇組合再度破發，終於在局數上超前，接著謝淑薇在自己的發球局經過「丟士」後在第3個盤末點順利保發，7比5後來居上收下首盤。

第2盤一開始狀況和首盤類似，杭特／西妮雅可娃連贏3局再度率先領先，這一盤也以6比1相當輕鬆地追平盤數。

雙方進入第3盤決勝，兩邊更加不輕言放棄，第3局有一分雙方網前短兵相交，幾波來回梅騰絲突然吊後場，對手反應不及，隨後謝淑薇得分，兩人運用手感成功保發，這一盤前3個發球局謝淑薇組合多次遇到破發危機順利化解，但也很難突破對手發球局，雙方互保發球局僵持到第8局，謝淑薇連續兩次好手感發揮得分，終於在這一盤破了對手發球局，謝淑薇組合邁向勝利的發球局，場邊也有球迷大聲為謝淑薇加油，賽末點出現後，梅騰絲精彩得分，結束比賽。