農曆春節將至，超商、超市紛紛擺出各式各樣禮盒，一名女網友在全聯發現一組星巴克禮盒，裡面除了2盒即溶咖啡外，還附贈1個馬克杯，一組399元，身為星巴克粉絲的原PO立刻買回家，開箱後直呼太划算，很適合買來送禮。許多網友也讚「超級有質感，越看越喜歡」、「光杯子星巴克就賣500了」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，最近在全聯看到一組星巴克禮盒，內容物包含焦糖瑪奇朵及摩卡風味即溶咖啡，還附贈1個馬克杯，一組399元，她覺得很划算，立刻買回家。

原PO開箱後分享心得，大讚焦糖瑪奇朵喝起來很香，而且奶泡很厚，送的馬克杯質感非常好，「新年快到了，可以再買幾組送給愛喝咖啡的親戚朋友，超級適合！」

許多網友看了也心動，「這好有質感，越看越喜歡」、「划算欸，光是杯子在星巴克就要賣500了」、「看到杯子就想買了」、「杯子風格簡約很好看」，不過也有網友哀號「三重這邊沒看到」、「不是所有全聯都有賣，好可惜。」