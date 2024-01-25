大陸湖北省棗陽市去年出現一名專偷女性內衣的變態大盜。涉及無數住宅女性內衣竊案。當地公安局耗費時日才逮到這名內衣賊，未料他落網後供稱。自己長期患有癲癇症，但他遇到一位算命大師告知，必須蒐集滿100件女性內衣，並穿在身上才能去除厄運，讓警方直搖頭。

根據陸媒報導，棗陽市公安局在去年11月接獲報案，一名姓女子晾在門口的睡衣、內衣全不翼而飛，警方調取監視器後發現，竟是一名頭戴黑色鴨舌帽、戴藍色口罩的男子，在凌晨2點多時出沒在家中院子，並將內衣偷走後逃逸。

當地刑偵大隊掌握內衣賊特徵後，佈線埋伏一個多月，終於在本月22日成功逮到冷姓嫌犯，除了他還身穿著偷來的女性內衣外，也起出大批女性內衣等贓物。

冷姓嫌犯供稱，他長期患有癲癇，但多年來四處求醫皆未能根治。但某次機緣下遇到1位「算命大師」。該為大師當面告誡，是因為冷男體內「煞氣」太重危害身體健康，甚至帶來壞運，如果要讓病情好轉，必須收集100件女性貼身衣物，並穿在身上，利用「陰氣」驅「煞」。

冷男聽完「算命大師」好心的「偏方」警告，竟然深信不疑，於是陸續在市內各住宅偷取了20餘件女性內衣，即使他落網，仍還穿著偷來的贓物。目前全案仍在進一步偵辦中。