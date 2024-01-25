辛曉琪近來為演唱會積極練團。（寬宏藝術提供）

辛曉琪近來為演唱會積極練團。（寬宏藝術提供）

療傷天后辛曉琪將於下週五(2／2)和週六(2／3)舉行「辛曉琪2024『療傷那天後』legacy演唱會」，一連三場，讓她直呼相當考驗體力，除了一直都在運動維持體能外，目前正在緊鑼密鼓練團中，相信屆時一定可以帶來令大家難忘的表演！而近期寒流來襲，她絲毫不敢輕忽，相當注意保暖，同時，也不忘向歌迷喊話，大家都要照顧好身體，健健康康的走進legacy聽歌。

談及目前籌備的狀況，辛曉琪分享，練團時大家的狀態都很好，跟樂隊排練也合作、配合得很好，因為都是老搭檔了，一切都滿順利的。她自信喊：「演唱會內容真的很好聽，很期待趕快跟大家見面分享！」

每一次演出都全力以赴，投入十足心力來的她，也精心安排演出，３場曲目將會有些微不同，而許多歌迷3場都買了票，她也希望一切都在自己的掌握中，將狀態維持好，展現最好的一面，不會辜負大家的期待。

這週霸王寒流來襲，辛曉琪也分享自己的保暖秘訣：「比較寒冷的時候，建議大家可以泡澡，如果沒辦法泡澡可以泡腳，我幾乎每天晚上不是泡澡就是泡腳，讓整個身體循環更好，身體會比較保暖，聲帶各方面也能達到一個比較舒服的狀態。」

而在飲食方面，辛曉琪會吃比較天然的食物，用天然食物來溫暖自己的身體，距離演唱會僅剩一週，運動、飲食皆做到嚴格管控，為的就是以最好的面貌站上舞台。

辛曉琪感性地說：「很期待當天見到大家，我知道有很多歌迷是從澳洲、香港、美國等，特別飛回來聽演唱會，還有想盡辦法要飛回來聽的，我真的很感動，有這麼多朋友來支持，加上還有我自己非常好的朋友們，真的很謝謝大家。」辛曉琪2024「療傷那天後」legacy演唱會，「辛曉琪2024『療傷那天後』legacy演唱會」僅剩零星票券，購票請至寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富OK便利超商。