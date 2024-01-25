韓客來台市場持續成長，全台最大連鎖智能飯店集團敦謙國際智能科技股份有限公司25日宣布，與韓國在地最大旅宿訂房平台ONDA策略結盟，將敦謙國際旗下9個旅宿品牌、逾4,000間客房房源在ONDA訂房平台上架，提供計畫來台觀光旅遊的韓國遊客更便捷、多元的預訂管道，敦謙國際執行長吳秉庭表示，此將有助於提高台灣的旅館品牌於韓國旅宿市場的能見度，也同時增加韓國遊客對於敦謙旗下雀客旅館系列等品牌信任度。

吳秉庭表示，2019年入住雀客旅館的旅客中，來自韓國旅客住宿佔比約7.2％，2023年疫情解封後已迅速攀升回到6.9％，預估2024年能有望成長5成並來到10.4％。敦謙國際在去年已開始經營日本旅宿市場，此次與ONDA結盟，期待成功拓展韓國市場。

吳秉庭並表示，疫後觀光產業復甦，敦謙國際持續優化與提升旅館產品，以多樣化的產品線，滿足來自各地包含來自海外的旅客需求。敦謙集團已啟動改造升級計畫，首波將自有的親子遊園品牌「童媽吉親子樂園」，導入至承攜行旅高雄六合、永豐棧酒店，以及今年2月完工的雀客藏居台南永康館，和4月完工的礁溪麒麟溫泉酒店。

韓國來台旅行市場近年持續成長，2023年度韓國來台旅行人數超過55萬人次、已位居入境遊市場第三位。敦謙國際除持續耕耘原本港澳華語區客源，並布局日韓等二、三高入境比例的國外觀光客。

成立於2016年的韓國ONDA集團是旅宿業數位轉型領先企業，為韓國第一個成功研發將短期租屋與高檔酒店客房在Expedia、Airbnb等國際通路，以及韓國的Naver、Yanolja、GC Company等平台上架銷售的全球分銷系統服務公司。在韓國有60~70％旅宿品牌是ONDA的顧客，為市佔率逾90％訂房平台。過去3年ONDA平均每年銷售約3.5萬個旅宿房／晚（ROOM／ NIGHT），交易額也從2021年的1000億韓元、約台幣25億)元，快速增長至2023年突破了3000億韓元、約台幣75億。