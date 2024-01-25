南瑤宮修復針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫筍等。（本報資料照片）

彰化市南瑤宮2020年首度舉辦「除夕路跑迎頭香」，成近年過年跑步高手熱門活動，不過今年因南瑤宮進行整修，廟前廣場已經作為臨時行宮之處，因此今年沒有空間舉辦，公所也宣布今年與明年都將停辦，至於何時恢復辦理，則要等到竣工後再決定。

彰化南瑤宮搶頭香已有10多年歷史，不過因每年都會有信眾在過程中推擠、跌倒甚至受傷，廟方甚至要將香爐包裹厚棉被，怕有信眾因衝撞香爐而受傷，2020廟方特別將搶頭香活動改成路跑，比速度和體力還能拿獎金，完賽的選手們則一同拜頭香。

彰化市長林世賢說，由於南瑤宮目前整修中，前面廣場用地已經搭建臨時行宮讓友宮、信眾參拜，動線必需由中山路旁牌樓進入，再由旁側出口或牌樓離開，種種因素已經沒有空間可以再舉辦路跑了，主要是為了安全才取消活動。

創建於清乾隆3年，至今已經有285年歷史的縣定古蹟彰化南瑤宮，因白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫筍等嚴重，市所斥資6557萬元辦理修復，預計耗時2年時間，1期針對正殿、護龍及三川殿等主要架構修復，未來2期才會對泥塑、剪黏等裝飾進行修復。

目前1期修復以正殿、護龍及三川殿為主，由文化部補助4589萬9000元、縣府補助491萬7750元、公所自籌1475萬3250元；另彩繪、泥塑、剪黏等裝飾項目，將列為後續2期修復工程中。