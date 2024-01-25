一名女網友分享，她在一間證券公司當營業員，最近發年終，她只領到0.5個月，一問同事們的狀況都差不多，但明明公司是五大券商之一，且今年獲利42億，最後卻只給出這樣的年終，讓不少員工心寒，甚至有同事當場就開始找新工作，引起網友討論。

一名女網友昨在Dcard上分享，她在一間證券公司當營業員，一早聽說公司發年終了，大家興高采烈地登入帳戶查看，結果同事一看驚呼「我只有0.5個月的年終？15000元？」原PO看了以後，發現自己也只有0.5個月，四處詢問，發現辦公室最高的年終獎金也只有1.5個月。

女網友表示，由於公司是前5大券商，年獲利42億，但年終獎金卻如此少，讓不少員工很心寒，甚至有同事氣到直接開始找新工作。

貼文引起網友討論，「說真的，那麼大的公司只給這樣，員工看到自己辛苦1年才領0.5個月，真的上班整天什麼事都不想做」、「15000也太少了吧！我入職不到3個月年終都有12000」。不過也有網友表示，營業員的薪資主要是靠獎金撐起來的，很多人年薪很可觀，但不是靠年終，而是每個月達標的獎金。