范文芳劇中飾演陳柏霖經紀人。（大川大立數位影音提供）

范文芳劇中飾演陳柏霖經紀人。（大川大立數位影音提供）

許久未在台灣與觀眾見面的新加坡女神范文芳，參與演出華語影集《不如海邊吹吹風》，距離上部來台演出的作品睽違近10年，此次與導演何潤東相隔20多年再次攜手合作，談起兩人聚首心得，范文芳表示：「先前何潤東還是新演員，這次再見面跟以前一樣沒有什麼改變，但現在已經晉升為金鐘獎導演了。我覺得他對戲劇方面的理解跟堅持非常棒，在拍攝期間都會提出想法，只為了能讓這部戲更好。」

范文芳更爆料何潤東在片場常常會叫她「阿真」，「阿真是我們之前合作電影《真心話》的角色名，也讓我覺得很有親切感。」可見合作氣氛相當愉悅」。

范文芳此次在《不如海邊吹吹風》中扮演霸氣經紀人，一路捧紅由陳柏霖飾演的大明星，兩人感情猶如母子，有任何麻煩事都會替他擺平，同時也是掌握演藝圈生態的女強人，保護自家藝人不遺餘力。范文芳坦言角色相對熟悉，有參考身邊許多類型、性格都不一樣的經紀人做揣摩。

而老公李銘順近年在台灣影視作品中挑戰各種戲路，獲獎頻頻，聊到這次來台灣拍戲另一半有沒有給予什麼建議，范文芳笑著說：「他很鼓勵我去拍，很支持我，反倒是我和他討教許多在台灣生活的問題，像是衣服該怎麼準備、外送怎麼點這些生活秘笈。」

呈現台灣海島絕美風景的華語影集《不如海邊吹吹風》，由金鐘獎導演何潤東執導，集結陳柏霖、郭雪芙、林柏叡、范文芳、洪慧芳、庹宗華、鄭家榆、馬念先、李之勤、蔡思韵、吳子霏、楊子儀、莊茜佳、陳鼎中、顏廷儒、王晴、陳曉蓁等跨亞洲實力派演員重磅演出，全劇融合金門當地特色和人文風情，打造專屬於台灣小人物的療癒系浪漫喜劇。《不如海邊吹吹風》演員陣容堅強橫跨全亞洲，包含新加坡知名演員范文芳、入圍金馬影后的洪慧芳、香港演員蔡思韵，療癒的海島美景不只要觸動亞洲觀眾的心靈，透過韓國和台灣頂尖製作人才的合作，提高華語影集的製作品質，並獲文化內容策進院內容開發專案計畫支持，更預計進軍國際，讓全世界看見台灣和金門的美麗風景與人文底蘊。

全劇靈感來自韓國CJ ENM 的IP《頂級巨星柳白》、《海岸村恰恰恰》與《我們的藍調時光》海島3部曲，由楊鴻志總監製，找來金獎導演何潤東執導，華語觀眾熟悉的兩大頂級卡司陳柏霖和郭雪芙領銜主演。劇情藉由在海島生活的人物所遇到的人生課題，帶出角色間的情感糾葛與生活的酸甜苦澀，畫面結合金門特有的閩南式古厝與洋樓，絕美的高粱田與沙灘景色，更帶入充滿共鳴的華語懷舊金曲與家鄉手路菜，療癒感十足的輕鬆步調，打造專屬於台灣小島風情的浪漫喜劇。