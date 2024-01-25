桃園市龜山區東萬壽路與龍校街32巷口，22歲林姓女子騎乘大型黃牌重機車行駛在東萬壽路往桃園方向直行，與53歲謬姓男子駕駛營業小客車往新北市方向由內側車道左轉龍校街時發生碰撞，林女人車倒地送醫搶救仍傷重不治，雙方酒測值均為零。
車禍發生時，力道相當猛烈，林女幾乎被撞飛。警方表示，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，轉彎車應禮讓直行車先行，切勿超速行駛，以維護自身與其他用路人的安全。
桃園市龜山區東萬壽路與龍校街32巷口，22歲林姓女子騎乘大型黃牌重機車行駛在東萬壽路往桃園方向直行，與53歲謬姓男子駕駛營業小客車往新北市方向由內側車道左轉龍校街時發生碰撞，林女人車倒地送醫搶救仍傷重不治，雙方酒測值均為零。
車禍發生時，力道相當猛烈，林女幾乎被撞飛。警方表示，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，轉彎車應禮讓直行車先行，切勿超速行駛，以維護自身與其他用路人的安全。
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