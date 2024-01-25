洛杉磯時報工會成員上街抗議大裁員。（美聯社資料照）

Final series of the season this weekend ✨ pic.twitter.com/tepVeFkxra — Sarah Valenzuela (@Sarah_IsabelVee) September 29, 2023

美媒《洛杉磯時報》宣布進行創社142年來最大規模的裁員，新聞編輯部裁掉115人，相當於20%員工被迫離職。過去專門報導大谷翔平的女記者莎拉瓦倫蘇艾拉（Sarah Valenzuela）也被裁掉，日本球迷近年常常看到莎拉，知道她負責報導天使隊，暱稱她為「大谷番」。

莎拉在Ｘ平台發文：「洛杉磯時報冒險雇用我這位來自紐約皇后區的小媽媽，讓她實現成為棒球作家的夢想。今日我接獲裁員通知，我很幸運被派去報導天使隊，很幸運在洛杉磯時報工作過，謝謝你們給的一切。」一些日本球迷也去給莎拉留言打氣，還有人說：「你是我訂閱洛杉磯時報的唯一理由。」

遭殃的不只是天使隊記者，另一位負責道奇的年輕記者傑克哈里斯（Jack Harris）也被裁員，他在Ｘ平台寫道：「能夠報導道奇、天使、國王（NBA球隊）是夢想成真，發生這種是真的很糟。」哈里斯被同仁視為傑出的人才，但這波裁員以資歷較淺的年輕員工為主。

洛杉磯時報老闆黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）說：「今天的決定讓所有人都很痛苦，但我們必須採取緊急行動，為下一代打造可長遠發展的報紙。」洛杉磯時報是訂閱制，黃馨祥指出在訂閱戶和廣告收入拉起來之前，他們無法再承受每年3000多萬美元的虧損（新台幣9.4億）。