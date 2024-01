獨立研究機構「能源與清潔空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA)今(25)日公布一份報告,過去一年內,潔淨能源對中國經濟的貢獻打破以往紀錄,占GDP成長的40%,比前年多了30%。清潔能源計畫成為驅動中國經濟成長的最大動力,投資總額達到63兆人民幣,幾乎與全球對化石燃料的投資一樣多。

綜合外媒報導,中國是全球最大溫室氣體排放國,卻也是主要的潔淨能源生產者。2023年,中國在脫碳基礎設施方面的投資,占投資增長總額的100%,在經濟成長中所占的比例也遠超過其他產業。

研究人員表示,「如果沒有潔淨能源領域的成長,中國的GDP無法達到政府設定的『約5%』成長目標,只會增長3.0%,而不是5.2%。」

被稱為「新三樣」的中國電動汽車、鋰電池、太陽能電池產業是這股綠色經濟的主要驅動力,填補了中國房地產萎縮留下的缺口。

不過,研究人員也指出,中國可能很快就會面臨綠色產能過剩的情況,「太陽能、電池等潔淨技術吸收投資的能力是有限的。」而北京政府也開始注意到這個問題。中國工業部副部長辛國斌表示,一些企業「盲目地投入」電動車產業,因此政府將採取行動,遏止不必要的生產。