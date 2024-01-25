桃園市新屋文健站25日揭牌開站，成為桃園第39處文健站，也實現市府一區一站目標。（蔡明亘攝）

中央推動原住民族長照，於各縣市設置文化健康站，提供具文化性的專業照顧服務。桃園市原民人口已達8.2萬人全台第2多，其中新屋區55歲以上原民長者雖占各區比例最低，仍有138名，急需設站進駐，且新屋也是桃園唯一沒文健站的行政區。經市府向原民會爭取，1月終於核定，今揭牌開站，成為桃園第39處文健站，也實現市府一區一站目標，完成最後一塊拼圖。

文健站由專業工作小組辦理長者照顧服務，包括簡易健康照顧、延緩老化失能活動、營養餐飲共餐或送餐、電話問安、居家關懷、生活與照顧諮詢等服務，照顧原民長者。

新屋文健站今在新屋天主堂耶穌聖心堂揭牌開站，桃園市副市長蘇俊賓表示，截至去年12月底，全台原民人口達58萬9038人，其中桃園就有8萬2236人，是僅次花蓮縣及最多原民居住的城市，更是都會區原民人口最多的都市。

文健站由專業工作小組辦理照顧服務，照顧當地原民長者。（蔡明亘攝）

桃園市新屋文健站25日在新屋天主堂耶穌聖心堂揭牌開站，現場有許多族人參加揭牌活動。（蔡明亘攝）

原民局統計，新屋區55歲以上原民長者雖占各區比例最低，但仍有138人，占全區人口15％，老化程度高。蘇俊賓說，新屋非常需要文健站進駐照顧長者健康，但適合場地尋覓不易，經市府極力向中央原住民族委員會爭取下，持續與場地方、協會居中協調，安排更合適的空間與使用配套措施，終於在今年1月核定通過，完成桃園一區一站最後一塊拼圖。

承辦新屋文健站的桃園市原住民長期照顧文教協會理事長楊媄茵說明，站內安排2名照服員，周一至五開站，目前預計固定會來的長者約有18人，協會將規畫簡易健康照顧、活動課程、族語文化傳承、共餐等服務，針對不便出門的長者也會安排到家訪視服務。市議員王仙蓮也說，爭取2年多終於順利開站非常感動，盼新屋每位族人長者都能得到很好的照顧。

蘇俊賓指出，文健站除照顧長者外，還有保留傳統文化的重要任務，族人在都會生活，市府要設法協助文化傳承，各區族人都會齊聚在文健站，是非常重要的場所，未來無論醫療、文化課程、就業相關，都可善用此平台一起努力。

他也強調，除原民會補助費用外，市府也編列預算加碼補助，包括加碼餐費補助每人最高100元、補助每站差旅費每年最高5萬元、提供行政津貼每站每月5000元、取得照服員證照者加發5000元，另設全台唯一行動辦公室，輔導強化文健站服務品質，今年更爭取公益彩券盈餘分配基金加值補助各站經費，讓族人安心居住，讓桃園成為原民最友善城市。