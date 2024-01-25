41歲男星敖犬（莊濠全）的未婚妻發發，過去在長榮航空擔任空服員，被封「真人版娜美」、「長榮最正空姐」。發發本月宣布離開11年航空業，24日分享新美甲，透露過去擔任空服員時，覺得服儀規定最煩，像在讀女子高中。

發發因長相亮麗、樂於分享生活，IG吸引近25萬人追蹤，超越明星未婚夫敖犬的18萬。發發24日PO本月的新美甲，形容「閃到一個炸」，她透露施做之前，有提醒美甲師鑽貼好貼滿，因為「畢業就是要叛逆啊」。

發發進一步分享，過去在職期間不被允許做這麼高調的美甲款式，染頭髮也被限定顏色，直言：「以前上班服儀檢查是我覺得最煩的事情之一，有種活到30歲還在上女子高中的感覺哈哈。」發發回憶，離職後去公司清理置物櫃，還翻到兩罐黑彩（暫時性染黑髮），毫不猶豫地把它們全丟光，「現在！祝自由！」

發發說以前上班時，服儀檢查是她覺得最煩的事情之一。（圖／IG@piglettickle）

敖犬看完後留言：「哈哈哈恭喜想幹嘛就幹嘛人生」，發發哭笑不得地回：「當了好久的乖乖牌，有點不習慣」；另一名網友則感同身受地留言：「我也是，紅橙黃綠藍靛紫都做起來」，發發笑回：「哈哈哈哈哈越浮誇越愛！」

敖犬曾公開空服員背後默默忍受的3大辛苦事，包括「這是一個認真無法遲到的工作」、「長時間的機上工作及時差轉換導致月經失調」、「嚴重的失眠」，他不捨發發的健康受影響，一直鼓勵她離職，並肯定未婚妻的才能，未來一定有更好的發展。