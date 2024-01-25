蔡英文總統接見「立陶宛國會友好訪問團」。（總統府提供）

副總統賴清德今天接見「立陶宛國會友好訪問團」表示，中國利誘我邦交國諾魯，刻意選在上周我國大選後宣布與我國斷交，此一手段已充分暴露其威權擴張的本質。面對這些挑戰，未來他最重要的使命，就是在蔡英文總統過去8年打下的深厚基礎上，持續維持台海現狀及區域和平穩定，並在對等尊嚴的前提下，和中國大陸展開對話與交流，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

「立陶宛國會友好訪問團」今天由主席馬瑪竇率領，赴總統府分別拜會蔡英文總統及副總統賴清德，訪團成員尚包括立陶宛國會副議長米塔拉斯、莫谷娜、薩巴塔斯、日本小組主席瓦林斯卡、人權委員會主席瑞克費雪、預算委員會副主席游奈提、教育及科學委員會副主席卡欣絲凱、議員席薩斯、費雪尼及雅珊娜等人。

蔡英文感謝立陶宛國會及政府，透過各種管道支持台灣的國際參與，也呼籲各界關切臺海議題，展現民主夥伴堅定相挺的情誼。近年來，台灣和立陶宛的互動越來越密切，像是在農業、醫藥衛生以及科技等領域簽署合作備忘錄。

針對立陶宛發展重點的生技和雷射等產業，蔡英文指出，台灣也透過「中東歐投資基金」，強化雙邊經貿合作。現在，在台灣的各大超市以及零售通路，都可以看到立陶宛的產品，而且非常受到台灣民眾的歡迎。她也期待，台灣和立陶宛在文化和經貿等各領域，未來可以有更多合作交流。

賴清德在接見訪團時感謝立陶宛外交部長藍柏吉斯，以及國會議長希米利特等國會友人在第一時間透過多元方式祝賀，展現台灣與立陶宛同為對抗威權主義最前線國家間的情誼。

他相信大家早已注意到，中國大陸對台灣在國際場域上的刻意打壓及恐嚇，中國大陸利誘我邦交國諾魯，刻意選在上周我國大選後宣布與我國斷交，此一手段已充分暴露其威權擴張，以及挑戰國際秩序與區域穩定的本質。

他記得2021年我國以台灣為名在立陶宛設立代表處時，中國大陸同樣也對立陶宛採取針對性的貿易報復行動。面對這些挑戰，未來他最重要的使命，就是在蔡總統過去8年打下的深厚基礎上，持續維持台海現狀及區域和平穩定，並在對等尊嚴的前提下，和中國大陸展開對話與交流，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

賴清德指出，他將在這個基礎上加倍努力，持續加強與立陶宛之間的合作，包括人民之間的交流、經貿、教育、文化等更廣更深的合作，我們都應該要進行。目前台灣與立陶宛雙方人員互訪頻繁，兩國在半導體及雷射產業的合作，已經成為民主國家產業合作互助的典範。在他就職之後，他將秉持互惠互利的原則，讓台灣與立陶宛共創雙贏，並希望立陶宛國會鼎力支持。

針對中國大陸持續曲解聯合國第2758號決議案，將台灣2,300萬人民排除在聯合國體系外。他強調，此一情形不利於全球議題的合作與推動，更是國際社會的損失。他由衷感謝立陶宛對台灣擴大國際參與的支持，更期盼未來在立陶宛友人的協助下，能讓世界友台聲量更為提升。

他感謝馬瑪竇主席此次率團訪臺，表達捍衛民主自由的決心。面對極權主義擴張的挑戰，他說，台灣有責任與立陶宛等理念相近國家攜手捍衛民主價值、人權理念，強化價值夥伴關係，並衷心期盼台立雙方未來持續加強合作，一起打造具有韌性的民主夥伴關係。

馬瑪竇指出，立陶宛和台灣一樣相信自由、民主與法治，會持續堅定的與台灣站在一起，共同努力鞏固雙邊關係。現在世界局勢不斷變化，民主國家間強健的合作關係比以往來得更為重要，民主化歷程及維護自由的承諾並沒有被忽視。他希望與台灣在現有相互尊重及共享價值的基礎上，持續深化關係。

他認為，世界正經歷科技的快速發展，我們有責任利用科技潛能造福各自國家。在文化、經濟及科技方面，台灣與立陶宛有很多值得探索的合作機會，能開啟通往更多成長與繁榮的道路。立陶宛、歐盟及台灣的企業可以共同合作，用創新的方式解決問題，造福人民。

馬瑪竇表示，未來雙邊強化合作的願景近在眼前，在經濟、文化、科技等領域有無限合作機會，期盼共同克服各種挑戰。在踏上這趟旅途之前，也必須謹記，合作並不只是約定好的交易，而是作為自由國家的共同承諾，「相信團結可以讓彼此更加強大」。