大陸央視前記者王志安因在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》訕笑身障者，引爆歧視爭議，但該節目昨（24）日播出民進黨立委鄭運鵬受訪片段，引起同黨政策會執行長王義川強烈不滿，質問鄭為何不要求賀瓏節目道歉。對此，資深媒體人黃光芹嘲諷，王義川的話「啼笑皆非」，他若要表達立場，應去找製作單位，找鄭運鵬幹嘛？

在王志安爭議燒開後，王義川在社群平台標註鄭運鵬，質問他為什麼不抗議王志安的言論，並稱鄭應要求節目主持人賀瓏公開道歉、下架影片，「別囉嗦！」而面對王義川的要求，鄭運鵬回應，他不在現場，是透過網路才知道那一段在說什麼，王義川則追問「那你的態度呢？」

「王義川處理夜夜秀，張飛打岳飛，冤了鄭運鵬！」黃光芹今在臉書發文表示，王義川的發言讓她看了啼笑皆非，並給出五點理由：首先，鄭運鵬不是同場來賓，他要負什麼責？第二，王義川若要表達立場並進行處理，應該要找製作單位，找鄭運鵬幹嘛？

再來，鄭運鵬才剛落選，王義川此時找錯對象，態度又過於強勢，不只會給人「打落水狗」觀感，還容易引發其他陰謀論；第四，王義川現在是媒體紅人，他有充分譴責當事人與節目的機會；最後，王志安的發言實屬不當，節目製作人已坦承疏失，並為此致歉，目前該集節目已無爭議性橋段。