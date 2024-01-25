農曆新年前夕，高雄市政府教育局為幫助偏鄉弱勢學子在家中度過溫暖、團圓的年節，今天在寶來國中舉行「2024年寒冬友愛．歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋，分享高雄市256個偏鄉弱勢家庭，400名學子感受到新年的溫馨。

高雄市教育局今年再次與高雄市餐盒食品商業同業公會、各級學校家長會長協會、中小學校長協會及員工消費合作社共同致贈年菜、紅包與福袋給偏鄉弱勢家庭孩子，嘉惠莘莘學子。

今年年菜應景又澎湃，備有團圓米糕飯、吉祥金目鱸魚、富貴滿溢豬腿庫、黃金干貝燉全雞及三絲蟳味魚翅羹等佳餚，皆是來自高雄市餐盒食品商業同業公會共襄盛舉，讓偏鄉弱勢孩子在農曆除夕夜，與家人手足共同分享、一起守歲迎新春。

高雄市政府教育局、各級學校家長會長協會、中小學校長協會及本市員工消費合作社也共同致贈應景的紅包與福袋給每位弱勢學生，期盼透過福氣的傳遞，讓孩子在農曆年前能感受滿滿的真摯祝福與溫暖。

教育局表示，豐盛的年菜、充滿祝福的紅包、幸福滿載的福袋，皆是對偏鄉弱勢孩子的愛心與溫暖關懷；寒冬時際，意味著一年又將過去！舉辦該活動是凝聚大家的愛心，除了募集物資，也藉由大家的力量祈福祝禱，期望能幫助弱勢學生，讓他們感受到人情溫暖而擁有更多支持的力量。

捐贈儀式在寶來國中舉行，特別邀集財團法人陳期教育事務基金會理事長蔡皆悅率領名書法家現場揮毫寫春聯，並結合寶來在地文化特色社區協會設攤展示，讓與會的貴賓感受不同於閩南文化的農曆春節氛圍。

教育局長謝文斌說，高雄市教育局透過公私部門合作，舉辦偏鄉弱勢學童家庭年菜活動行之有年，由衷感謝來自社會各界的溫暖支持，讓身處偏鄉的孩子感受更多關注與關懷，共創溫馨與祥和社會。