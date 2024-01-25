許多人都有長白頭髮的困擾，究竟為何會有此現象發生？對此，醫師表示，形成白髮原因多元，例如基因、氧化壓力、自然老化、代謝等都可能是影響關鍵。若想擁有亮麗黑髮或減緩白髮冒出速度，飲食上則可多攝取含蛋白質、維生素B群、E及礦物質鋅、鐵、銅等食材，尤其蛋白質為頭髮最重要的基底，應確保攝取充足。

義大醫院減重中心、家庭暨社區醫學部主治醫師陳昱彰先前於臉書專頁「陳昱彰醫師」發文說明，形成白頭髮的原因很多，主要與基因、心理情感、氧化壓力、自然老化、代謝和營養因素的調節有關。實際上，各種白髮機轉仍不是很明確，他說，大致只要發生上述所提狀況，白髮就會增加，如壓力影響神經內分泌信號傳輸，該信號影響調節人類毛囊黑素細胞和黑色素生成，就可能造成身體發炎反應或直接引起衰老。

營養師程涵宇過去也於個人網站撰文提到，形成白髮與缺乏營養、壓力、肥胖、抽菸、缺乏運動、疾病、遺傳等都有關係，其中，家族遺傳與少年白的發生最相關；另外，肥胖和抽菸都會在體內累積大量自由基，影響毛囊黑色素製造，也降低黑色素細胞自行修復的能力。

若想擁有烏黑亮麗秀髮或減緩白髮冒出的速度，不妨可從營養方面著手，營養師高敏敏就分享，可攝取以下6大類營養素：

1、優質蛋白質：為頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料。包括雞蛋、雞胸肉、鮭魚、豆製品等，都是很推薦的攝入來源。

2、維生素B群：有助能量代謝，壓力大容易流失，一旦缺乏維生素B1、B2、B6、B12，會影響紅血球攜帶氧氣至頭皮、毛囊的能力，容易有早發性白髮。推薦可從綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽等食材來獲取。

3、維生素E：可幫助抗氧化、減少壓力性白髮，推薦食物如芝麻、堅果、好油等。

4、鋅：是合成黑色素的重要原料之一，推薦可從牡蠣、蝦、肉類等食物來補充。

5、鐵質：將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦可攝取豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝等食物。

6、銅：是生成黑色素的必要原料，像是可可豆、黃豆等都是很推薦可以補充的食物。

除了上述食物外，高敏敏提醒，長期抽菸、喝酒的人，易讓體內自由基偏高，會破壞黑色素、影響毛髮黑色素生成，甚至破壞毛囊細胞，造成白頭髮產生、掉髮的症狀；此外，在家也要多活動提高代謝率、放鬆心情，因新陳代謝降低、身體循環差、壓力過大都會影響頭皮血液循環，以及毛囊中製造黑色素的細胞，白頭髮就會開始增多。