白沙屯媽祖今年進香期程。（翻攝自拱天宮直播／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動，是台灣每年一度的宗教盛事，廟方依循傳統，由值年爐主25日擲筊請示媽祖聖意，決定甲辰年進香期程，預計3月18日（農曆2月9日）凌晨出發，展開9天8夜的南下雲林北港朝天宮進香之旅。

白沙屯媽祖進香活動，已有200多年歷史，被列為國家級無形文化資產，每年從拱天宮出發到雲林北港全程400公里，去年進香活動，隨香報名人數破11萬人創歷史新紀錄。

今年的進香期程，廟方今天下午由拱天宮主任委員洪文華主持擲筊擇日儀式，並由值年爐主擲筊向媽祖請示後出爐，將從3月18日起展開開9天8夜的進香之旅。

經擲筊請示媽祖，放頭旗為農曆2月6日子時23點35分（國曆3月14日）、登轎為農曆2月9日子時0點35分（國曆3月18日）、出發為農曆2月9日（國曆3月18日）、到北港為農曆2月14日（國曆3月23日）、進火為農曆2月15日子時凌晨0點10分（國曆3月24日）。

至於回宮時間為農曆2月17日未時14點35分（國曆3月26日），開爐農曆2月28日丑時1點35分（國曆4月6日）。參加進香報名日期為2月16日到3月14日。