新北國三生遭同學割頸亡，案發後行凶少年、教唆犯案的「乾妹妹」均被裁定收容遭北地院少年法庭裁定收容。國三生公祭今（25）日在板橋殯儀館進行，新北市長侯友宜、教育部長潘文忠等人均到場弔唁，最後眾人在會場外放出象徵祝福與思念的氣球，送走國中生最後一程。

國中生父親在公祭上弔唁，表示「從小到大你從未有任何反駁忤逆我的話，在家也會盡力幫忙做家事及照顧姐姐。你是如此孝順，善解人意的小孩，可惜上蒼造化弄人，讓你遭受如此的劫難，令身為父親的我心疼不已」。

父親也沈痛發表一篇聲明，要祈求法院能夠公正的嚴判，「真正替我兒子討回公道，不讓殺人犯及教唆犯逃過他們應有的懲罰」。

現場天雨濛濛，許多親友、同學對於國中生年紀輕輕便枉死在同校少年刀下感到十分不捨，國中生的姊姊也在現場忍不住哭嚎。公祭結束後，國中生親友與同學、前來哀弔的官員民代等人一同拿起象徵祝福與思念的氣球走到靈車後方，在靈車開走後鬆手讓氣球高飛，許多人不捨落淚、頻頻抬手擦臉。