台電有意在基隆外木山海岸填海造陸興建第四天然氣接收站，外傳環境部有意於近期重啟四接環評會議，新科立委林沛祥表示，他反對興建四接，理由是會影響基隆港的航道安全。（張志康攝）

新科立法委員林沛祥日前受訪時，談到台電的四接議題，他說，他反對台電在外木山填海興建第四天然氣接收站，主要原因在於會影響航道的安全。他強調，這將導致基隆港的貨運功能受到影響，直接影響基隆港從業人員的生計。

2022年公民團體「搶救外木山行動小組」發起「基隆護海公投」，讓台電打算在基隆填海造陸興建第四天然氣接收站的議題正式拉上枱面。甫當選立法委員的林沛祥被問到這個議題時，他表示，他反對四接興建，主要原因是會造成基隆港內的航道不安全。

林沛祥指出，基隆是海港城市，甚至可以說有基隆港才有基隆市，若航道不能確保安全，更可能直接衝擊基隆港原本的正常營運。他認為，四接一定有其他的替代方案，不管是用小船把液化天然氣載進港內或其他，總之不能用基隆港去換四接。

林沛祥說，四接若完工發電，每年產值約莫37億元，但基隆港2021年便創造了800億元的稅收，他認為，為了37億元犧牲800億元，是不合理的。他提到，先前四接的操船模擬是由航港局做的，但航港局主管核發船舶執照，而不是碼頭運作、船舶、港口靜穩度等。他指出，若基隆港真因四接造成負面影響，則最少會有1.2萬人面臨失業危機。

林沛祥進一步指出，很多人都認為基隆港發展郵輪產業是正確的方向，但他說，郵輪的商業模式對基隆的利益並沒有想像中大。他認為，基隆港應該要透過港口立體化，強化貨運的功能。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，新科立委林沛祥從選前態度模糊、贊成四接，到當選後立場驟變，但總算迷途知返回歸基隆的全民共識。王醒之呼籲林沛祥應該負起職責，除在立院具體提案要求台電提出更友善的替代方案之外，更應該出席環評會議。別像上一屆立法委員噤聲無語。

外傳環境部有意在近期重啟四接環評會議，對此，王醒之說，目前屬於「看守內閣」期間，守護外木山行動小組及相關環境團體嚴正呼籲環境部不應現在執迷不悟強行審查此案，應該交付給新的行政團隊在海洋保育、深度節能及再生能源取代化石燃料的概念之下重新研議。