報告指出，2023年第四季中國整體智慧手機出貨量達7,363萬支，年增1.2%，為連續衰退10個季度後首度反彈。儘管重拾成長，但仍遠不及預期。調查顯示市場需求集中在高階產品，如蘋果iPhone 15、華為Mate 60、小米14、vivo X100等各品牌的旗艦手機，中低階手機市場未見明顯回溫。

中國2023年全年智慧手機出貨量下滑5%，約為2.71億台，創下近10年以來新低。

以中國市場的五大品牌來看，蘋果iPhone出貨量在2023年第四季和全年都拿下榜首。儘管第四季iPhone在中國的出貨量年減2.1%，但市占為20%，僅較前年同期（市占率為20.6%）小跌。

蘋果2023年全年市占率為17.3%，超越Vivo，首度在中國市場拿下年度冠軍。

IDC在報告中指出，蘋果在高階市場面臨激烈競爭，且自身產品升級幅度有限，導致吸引力下滑，但是第三方通路大打折扣的促銷活動仍然發揮吸客作用。儘管和Android旗艦機相比，iPhone的優勢已不如以往明顯，但仍是整體綜合「產品力」最好的手機之一。

惟路透分析指出，蘋果iPhone去年第四季在中國的出貨量下滑2.1%，反映出來自華為等本地廠的競爭加劇，也凸顯出該美國公司在其第三大市場所面臨的挑戰。此前有消息指出，部分中國公司與政府機構限制員工使用蘋果設備。分析師認為，今年蘋果年在中國手機市場仍將面臨壓力。

蘋果將於下周發布季報。

榮耀（Honor）去年第四季在中國的市占率為16.8%，排名第二；全年市占率為17.1%，亦排名第二。這也表示，榮耀在中國Android手機市場上拿下了「一哥」位置。報導指出，這主要歸功於產品策略成功，以及改善通路合作。

vivo第四季市占率為15.7%，排名第三，全年市占率為16.5%，排名第四。

華為智慧手機第四季出貨量成長36.2%，市占率為13.9%，排名第四。全年則未列入前五大。

OPPO第四季市占率為13.7%，排名第五；全年市占率為16.7%，排名第三。