一名越南籍阮姓新住民，夥同前夫及張姓男子在台中等地成立9家空殼公司，誘騙越南籍移工來台打工，累計3年共非法引進100多人，不法所得逾台幣2500萬元。去年雲林地檢署指揮移民署北區事務大隊基隆市專勤隊調查，25日偵結，對阮女等人提起公訴。（移民署北區事務大隊基隆市專勤隊提供／徐佑昇基隆傳真）

一名越南籍阮姓新住民，夥同前夫及張姓男子在台中等地成立9家空殼公司，誘騙同樣是越南籍的移工來台打工，除向每名移工收取10萬元仲介費，還再按月收取1800元服務費，累計3年共非法引進100多人，3年多來不法所得逾台幣2500萬元。去年雲林地檢署指揮移民署北區事務大隊基隆市專勤隊調查，拘提主嫌阮女及移工共34名，25日雲檢偵結，對阮女等人提起公訴。

基隆市專勤隊表示，前年9月接獲情資，有越南籍新住民非法引進同鄉移工來台後，再從中牟取暴利，經報請雲林地方檢察署檢察官段可芳指揮後，查出嫁來台10多年的阮女，竟夥同張姓前夫找來張姓男子共同成立空殼公司與工廠，非法引進移工來台。

調查指出，阮女等3人利用人頭名冊虛報公司及工廠的勞保投保人數，提高移工聘僱名額，再由阮女返鄉招攬及誘騙越南籍移工來台工作，自2020年起非法引進百餘名越南籍移工。

阮女等3人除了向每名非法引進移工收取10萬元仲介費外，還按月向他們收取1800元服務費，累計3年來不法所得逾台幣2500萬元。

專勤隊表示，雲檢去年5月20 日指揮基隆市專勤隊、雲林縣調查站、斗六分局等單位，動員130名專勤隊員、警察、調查官，兵分多路搜索阮女在台中、彰化與雲林等9處成立的空殼公司，拘提包括阮女、移工在內共34名，查扣手機與帳冊等證物。

據了解，本案雲林地檢署25日偵結，將阮女等3人，涉嫌違反刑法偽造文書、詐欺取財及就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作等罪提起公訴。

基隆市專勤隊長蔡政杰強調，政府向來重視移工在台工作及生活各項權益，絕不容有心人士透過不法管道引進移工來台工作或對移工詐取不當的各項費用；此外，國人雇主及仲介公司，應該攜手重視及維護移工人權，讓移工有一個安心工作的環境，減少移工失聯的比率，對社會治安也將帶來正面的幫助。