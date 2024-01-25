宣布參選立法院長的國民黨韓國瑜，今(25日)幫新科立委上課時談到，自嘲準總統賴清德說他當立委連卡拉ok都沒去，「我做了不好示範偶爾還是會去，但心中有浩然正氣」。藍營新科立委徐巧芯也忍不住說，「賴有點在臭自己人，那去摩鐵的羅致政算嗎?」
韓國瑜今特別提醒新科立委，各方面要注意，尤其是碰到利益集團和金錢，不要辜負人民期待，一言一行都要謹慎為之。徐巧芯今在政論節目《新聞大白話》中指出，在該場活動中，感受到韓的溫暖和耳提面命。
至於賴清德提到過去當立委「連唱卡拉OK都沒去」，徐巧芯批，有點在臭自己人，那去摩鐵的羅致政算嗎?質疑「難怪拿不到年輕選票」；她指出，這是正當娛樂休閒活動，又不是見不得人，說得好像去的人都有問題，更嗆賴，「先管好桃色立委，再去管別人」。
徐巧芯也透露，進到國會第一件事，應該就是要求賴清德總統到國會進行國情咨文報告。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。