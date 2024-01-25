女子黃格格3年前因和男友吵架，將未完全熄減之沉香餘燼倒在沙發上離開，造成高雄市鹽埕區「城中城大樓」大火的46死慘案，檢方認為她的犯行，不亞於殘忍的恐怖攻擊行動求判死，但最高法院認為她不是直接放火且就算假釋出獄已近80歲，駁回黃及檢方的上訴，依殺人罪判處無期徒刑定讞。

判決指出，黃女在2021年10月13日晚間在郭姓男友所借住之高雄市鹽埕區府北路31號城中城大樓1樓靠府北路出入口南側第2間木製隔間，與友人飲酒後，她認為郭男已與前女友重修舊好，又多次撥打電話聯絡郭，皆未獲接聽，她相當氣憤。

隔天凌晨2點黃女離開該處前，將原置放門口香爐內未完全熄減之沉香餘燼，傾倒在「郭的使用空間」之沙發坐墊之可燃物上，逕自騎機車離開。沙發坐墊悶燒之沉香餘燼，經過一段時間蓄積引燃火勢後，延燒易燃裝潢材料，火勢迅速竄流，並向上燃燒，46名住戶死亡。

高雄高分院依殺人罪將黃女判處無期徒刑，黃及檢方提上訴，檢察官主張，黃女造成46人死亡，其所生危害及實際結果，不亞於殘忍之恐怖攻擊行動屬「情節最重大之罪行」，且她經量刑鑑定結果，經評估有高度再犯風險，難認有教化可能，原判決不處死刑，難認妥適，並違反比例原則。

最高法院認為，大火是因黃女將未完全熄滅之沉香餘燼，傾倒在非屬逃生通道的沙發坐垫，經過一段時間蓄積引燃火勢，以及其騎車離開該處時，火勢尚未引燃，其犯罪手段及其主觀惡性，尚非極端殘忍及重大。

最高法院指出，黃女已53歲，無期徒刑之執行逾25年而有悛悔實據，得假釋出獄，使她假釋出獄，已年近80歲，不論精神、體能均不若以往。且假釋期問付保護管束依法長達20年，倘有逾矩情事，尚非不可設法防範，甚至依法撤銷假釋，令其再入監執行，駁回上訴，黃女判處無期徒刑定讞。