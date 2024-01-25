花蓮縣新城鄉嘉里村1棟2樓鐵皮加蓋民宅昨下午遭祝融，2名年僅4歲、2歲的小兄妹來不及逃出，遭濃煙嗆死，67歲卿姓屋主及2樓55歲張姓女租客重傷，仍未脫離險境。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣新城鄉嘉里村1棟2樓鐵皮加蓋民宅昨下午遭祝融，2名年僅4歲、2歲的小兄妹來不及逃出，遭濃煙嗆死，67歲卿姓屋主及2樓55歲張姓女租客重傷，仍未脫離險境，未料起火處今天凌晨再度起火，所幸火勢很快撲滅，消防人員今早也前往火場鑑識，調查起火原因，縣長徐榛蔚則探視受災戶，給予家屬溫暖擁抱，並發放慰問金。

嘉里村嘉里4路一棟2層樓鋼筋混凝土RC建物昨下午3時發生火災，當時屋內有67歲卿姓屋主，同住的3名年幼姪孫及租住2樓的55歲張姓女租客，由於火勢猛烈，消防人員到場時，整棟房屋已陷入火海，除5歲林姓女童已先行逃生求救，4歲林姓男童、2歲林姓女童、卿男、張婦等4人均受困屋內。

消防人員灌救同時趕緊架梯將受困2樓陽台的張婦救出，控制火勢後即進入屋內，在1樓發現卿男及2名幼童，3人被救出時都有大面積燒燙傷且失去意識，經將4名傷者送往花蓮慈濟醫院搶救，2童不治，卿、張目前仍在加護病房治療。

該宅今天凌晨12時30分許又再度冒出熊熊火光，疑因屋內有大批堆置物助燃，附近鄰居見狀趕緊通報，經轄區消防人員趕赴打火後，火勢很快被撲滅，消防局火災調查科人員今天已到火場鑑識，調查起火原因。

由於這起火警延燒到隔壁2戶人家，縣府社會處昨已安置災民，提供餐食和保暖衣物，縣長徐榛蔚今天由秀林鄉長王玫瑰、景美村長田廣增、縣府社會處副處長黃舒儀等人前往探視，致贈慰問金，給死者家屬溫暖擁抱，盼望能盡早走出傷痛。

縣府表示，對受災家庭發放每戶1萬元慰問金，重傷者2萬元慰問金，罹難者家屬3萬元慰問金，另將根據新城鄉公所陳報的災情，審核補助安遷救助金，每戶最高核發5口，每口2萬元。

據新城鄉公所、縣府社會處清查了解，卿姓屋主為視障、中低收入戶，家中居住6大人、4小孩共10人，其中1樓有卿姓屋主、大姪女夫妻2人及3名5歲，4歲及2歲子女，其中4歲男童及2歲女童不幸罹難，屋主小姪女及男友與小孩（新生兒）同住，2樓則租給張婦。