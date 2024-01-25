高雄市立圖書館本週末１月27、28日兩天在B1繪本廣場舉辦「龍Time No See！迎新送春聯結好緣」活動，特地邀請高雄市臺灣書法家協會蔡豐吉理事長率領書法團隊至總館親筆揮毫，當日於館內借閱達10冊，即可持兌換券換領喜氣春聯1份，現場將有春聯、吉祥語、斗方，可供民眾選擇。

高雄市立圖書館１月27、28日兩天於高市圖總館B1繪本廣場舉辦「龍Time No See！迎新送春_（圖片來源：高雄市文化局提供）

↑圖說：高雄市立圖書館１月27、28日兩天於高市圖總館B1繪本廣場舉辦「龍Time No See！迎新送春_（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，農曆春節即將到來，貼春聯是國人必備的應景習俗之一。每年年味十足的借書贈春聯活動，書法名家現場揮毫讓傳統書寫藝術結合書香閱讀深受讀者喜愛，今年加碼將活動延長兩日，讓讀者能先行感受到豐富的年味，在新的一年中讓知識持續豐收之外，也能於金龍年繼續充滿活力。高市圖今年同時限定舉辦親子創意活動《小老鼠運動會》AR遊戲工作坊結合寫春聯活動，一開放報名隨即額滿，活動將於本週日登場，如錯過本周的AR體驗工作坊，2月13日下午2點在繪本中心AR小間還有新春體驗篇，敬請把握報名。

臺灣書法家協會蔡豐吉理事長至總館親筆揮毫（圖片來源：高雄市文化局提供）

↑圖說：臺灣書法家協會蔡豐吉理事長至總館親筆揮毫（圖片來源：高雄市文化局提供）

迎接金龍報到，高市圖國際繪本中心推出三場與龍相關的繪本展，即日起至2月18日，館員以「新年與龍」主題選書，推出《你龍我龍》主題繪本展、3月3日以前還有《小心!這本書裡有條龍》、《九九變成龍》等展，以龍是什麼樣的角度切入，一同閱讀龍的不同形象，歡迎親子挑選喜歡的繪本借閱回家一起共讀；2月10日至2月12日還有《借書龍歡喜》新春借閱抽獎活動，單次借滿20本國際繪本中心館藏，即可抽獎乙次，豐富的新春閱讀活動，歡迎親子把握時間到圖書館走春參加並享閱讀趣味。

現場揮毫讓傳統書寫藝術結合書香閱讀深受讀者喜愛（圖片來源：高雄市文化局提供）

↑圖說：現場揮毫讓傳統書寫藝術結合書香閱讀深受讀者喜愛（圖片來源：高雄市文化局提供）

凡當日於總館B1國際繪本中心、三樓及四樓服務台借閱滿10本，即可於當日持限量春聯兌換券至總館B1國際繪本中心電梯前兌換春聯及斗方各一份。另外，高市圖自營品牌「生活索書號」新年期間還有消費滿額贈好禮活動，即日起，消費滿300元贈送斗方1張，消費滿500元贈送斗方1張及春聯1幅，斗方限量60張，春聯限量30幅，贈完為止。另外，公視台語台還有「2024新春紅包袋乙份」，民眾到高市圖借書後，持兌換券至B1電梯前領取春聯時，只要用「台語」說出1句吉祥話，即可拿到限量紅包袋，歡迎民眾把握新春期間到高市圖借閱走春，讓幸福充斥在整個金龍年。