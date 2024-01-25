為提昇高市老舊公寓友善無障礙環境，高雄市政府持續辦理原有住宅無障礙設施改善補助，針對5層樓以下的老舊公寓補助增建電梯，解決公寓上下樓梯不便及安全問題，最高補助上限可達216萬元。至今已有6件申請案件通過同意補助，首例新興區老舊公寓已完工並取得使用執照。補助已開始受理申請，歡迎市民朋友踴躍提出申請。

改善有撇步，補助更輕鬆，符合無障礙設施改善補助資格之住宅可以提出申請（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市工務局局長楊欽富指出，為了讓民眾申請補助計畫更易執行，協助本市老舊公寓加速推動改善無障礙環境，工務局除了積極爭取中央補助外，並委託專業團隊進行先期調查作業及免費諮詢服務，解決民眾對於該項補助的疑惑，期能藉此加速申請流程，年年均有申請案件通過審查獲得補助許可。

首例新興區老舊公寓已完工並取得使用執照（圖片來源：高雄市工務局提供）

工務局表示，改善有撇步，補助更輕鬆，歡迎符合無障礙設施改善補助資格之住宅者踴躍提出申請，113年度補助於1月22日公告受理，有意願提出申請的民眾可洽工務局局建築管理處，或至高雄市政府工務局局建築管理處網頁-公告事項(https://build.kcg.gov.tw/)下載申請計畫書。