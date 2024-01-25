中信中國高股息（00882）經理人葉松炫說，股市跌深已來到相對便宜水位，在利多政策支撐下，可望帶來一波反彈行情。

葉松炫表示，中國公布2023年GDP成長5.2%，雖優於官方目標值5%，但市場持續擔憂2024年經濟缺乏成長動能，加上2023年12月的中國通膨數據仍未見明顯改善，使得整體投資意願較為低迷，近期陸股走勢較為震盪。

不過，葉松炫說，繼中國國務院常務會議近期釋出救市措施，期能達到穩定市場信心的目標後，人行24日午後宣布2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，可望增加約人民幣1兆元的流動性，受降準消息激勵，市場情緒回升，由科技股率先反攻，金融、能源類股齊揚，港股延續漲勢。

展望後市，葉松炫認為，中國政府自去年下半年開始推出財政、貨幣、房地產、內需政策，釋放更積極的增長訊號，追求政策力道更加精準、穩中求進，加上近期接連祭出多項救市措施，有利刺激金融市場發展，提振投資情緒、活絡股市，因此在眾多紅利政策支撐下，有利於後市表現，有機會擺脫近二年陸股相對全球股市的疲軟走勢。