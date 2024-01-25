隨著數位技術的快速演進，由AMT聯盟主辦、時報大師會館協辦，為引領行銷和科技的融合趨勢，將於3月1日在政大公企中心2F舉辦「2024行銷數位轉型亞太品牌峰會」。本次峰會是一個匯集全球領導品牌，特邀包括Microsoft微軟、CNN、Mastercard萬事達卡、LINE台灣連線、中國信託等行業巨頭，共同分享他們在數位轉型領域的深刻見解和經驗。會議將聚焦於AI技術如何重塑全球品牌策略，以及企業如何適應這一不斷變化的數位環境。

2023 GenAI 加速企業行銷應用的步伐。AMT聯盟理事長吳秀倫表示，「在越來越重視數位體驗的當今，企業必須融合科技與行銷思維，以AI大數據和MarTech工具，深入理解和滿足消費者需求。」

本次峰會將深入探討如何利用AI與MarTech推動企業數位增長，以及在元宇宙行銷時代，如何創造引人入勝的客戶數位體驗。特邀包括Microsoft微軟營運長、CNN商務總監、Mastercard萬事達卡副總裁以及LINE台灣總經理等行業巨頭，共同分享他們在行銷數位轉型領域的深刻見解和經驗。峰會還將討論如何在全球化背景下，解決行銷數位轉型中的人才挑戰。

亮點活動包括：

●Ai+行銷技術：深入AI如何開創全球領先品牌的未來。

●300+ CXO互動：多位CXO級人士的實體互動，開啟知識共享與合作新機遇。

●首次行銷數位轉型人才認證：引領行業標準，首次推出行銷數位轉型專業認證。

●台灣MarTech地圖5.0版：揭示最新MarTech趨勢與工具，引導行銷科技的未來發展。

除了精彩的講座和討論，與會者還能現場體驗 VR, XR, 等，共同尋找屬於自己品牌轉型之路。此外，AMT聯盟創會長高端訓表示，本次峰會不僅是知識分享的平台，更是促進跨界對話與合作的絕佳機會。

峰會將於2024年3月1日下午1點至5點30分，在政大公企中心2F國際會議廳舉行。欲了解更多信息或報名，請訪問報名連結。