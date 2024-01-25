社群平台X（原推特）近來流傳一張雙胞胎姐妹的美照，由於超高顏值，一度被外界質疑是AI製圖，如今證實這對雙胞胎真有其人，姊妹倆各自加入偶像女團，在演藝圈發光發熱。

這對雙胞胎名為森風花（森ふう花）、柊琪琪（柊きき），姐妹倆身穿日本傳統和服的合照，日前在網路瘋傳，由於外貌達到顏值天花板，一度被誤以為是AI製圖的作品，如今證實確有其人，出生於日本德島縣的姐妹倆，都是先從護校畢業，擔任過醫美診所護理師，後來各自被星探相中，才轉換跑道勇闖演藝圈。

姊姊森風花去年加入女團「まねきケチャ」，妹妹柊琪琪則是女團「夜光性アミューズ」成員，兩人平時除了各自忙碌演藝事業，也常被雜誌邀約合體拍攝，去年更一同發行寫真集，掀起網友討論熱潮，被譽為是「奇蹟雙胞胎」，這次讓姐妹倆爆紅的照片，就是姐姐森風花在社群所發布，她在文中還寫道﹕「希望以金婆婆銀婆婆為目標，姊妹倆能一起活到100歲」，足以見得深厚的姊妹情誼。