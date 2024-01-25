2023第24屆Click Awards金手指獎得主創意十足，安索帕台灣以5金2銀的佳績，榮獲年度最佳代理商大獎。

安索帕台灣執行長紀緻謙表示，參加負有盛名且有歷史的金手指獎，拿到年度最大獎，是對安帕索團隊的認同與肯定，同仁覺得非常驕傲，也獲得客戶及業界的肯定，帶來新的聲譽及新的商機，更不諱言有客戶直言想與安帕索合作。

對代理商來講，創意獲得獎項肯定，又能對客戶的生意有助意，是最好的結果。紀緻謙表示，廣告產業其實很辛苦，與安帕索台灣執行創意總監周宥惠Vivian之所以會在這個行業一做二十幾年，至今仍樂此不疲，不是只為追求得獎，而是過程中的成就感與挑戰，更期待讓業界感受到「如果安索帕可以，我們家公司也可以」的正向循環，把卓越的創意成就變成可以永續、持續的文化，每年都能產出更好作品。

《最台的魔獸》榮獲2023年度最佳金手指奬

《最台的魔獸》，以4金1銀拿下年度最佳金手指獎，呈現臺灣傳統布袋戲文化與現代線上電玩遊戲結合的精髓，在YouTube公開播放後，不僅成為話題，觀看次數爆增，2023年7月更榮獲「2023 Cannes Lions 坎城國際創意節遊戲娛樂創意」銅獅獎，接著又拿下多項金手指獎。

回顧《最台的魔獸》創作過程，Vivian表示客戶很有idea鑑賞力，合作過程順利，溝通沒有遇到什麼阻力，最大的困難是時間，因為要做的事很多，戲偶、布景都是全新製作，而霹靂布袋戲的團隊都是很專業的職人，對於戲偶有一定的堅持，這也是彼此磨合討論最多的部分。

對於400年傳統文化與線上遊戲的結合，她不諱言，團隊與客戶都認為是很棒的創意，也有信心可以打動玩家，決定報名參賽時，相信有機會拿到國際大獎的肯定，後來也真的順利抱回大獎。

AI會是輔助工具，為客戶創造價值仍需要人性的溫度

在生成人工智慧AI當紅的此刻，令人好奇安帕索是如何看待AI、會如何運用在創意及作品。紀緻謙表示，AI話題目前百花齊放，以臺灣現況來說，在不同產業圈、不同的品牌，甚至公司的不同的部門，都有相關的AI科技。目前大家正在探索AI做為實現創意的工具能做到什麼，但還有許多細節尚未完全調整，例如AI的著作權爭議等，但並不表示大家因此不碰AI。

另外要考量是廣告產業對AI的需求，如何善用AI大幅度強化工作效能，或是藉由AI的工具幫助廣告人大幅度增強產業經驗。紀緻謙不諱言，目前廣告界很多工作還是透過人工完成，例如一個人發想創意，並在許多人協助下製作出來，最後也是需要人的創意、創新力量去調整。他認為品牌最大的價值就是創意與差異性，目前AI無法細緻地表達人性的溫度或反應，很難完整應對品牌的人格化。

紀緻謙表示，就現況來說，很難把廣告創意等工作交給AI執行，但AI不會取代廣告人，不懂運用AI就可能會被取代，所以現在要做的是全面性的AI知識推廣以及教育訓練，另外是各部門都會有AI相關工具協助更有效地製作產品，出現具有AI賦能的解決方案，例如大專院校推出與AI相關的科技，培訓人才等，或是需要快速的媒體投遞產品，如Banner之類，未來可能會透過AI簡單化程序大量去做，產出效益會更快更好。

身為代理商，紀緻謙認為在目前的時代要有所改變，不只是提供服務，更重要的是運用客戶給的預算，幫助客戶整合性的成長，獲得創新價值，因此希望與客戶維持長期關係，提出效益更好的方案，協助客戶成功創造商機。