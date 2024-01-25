中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮（吳函峮），可愛臉蛋和性感身材吸引球迷喜愛，日媒更稱她為「台灣第一啦啦隊美少女」，她也在2019年出版個人寫真書《一見峮心》。近日有網友發現，中正大學圖書館買下該本書，還有不少學生借閱，貼文PO出吸引近萬名網友朝聖。
原PO日前在臉書「爆廢公社二館」指出，在中正大學圖書館發現有一本峮峮寫真書《一見峮心》，開放給學生借閱，感嘆「還是中正大學知道學生要什麼」，且從原PO貼出的照片來看，書本已經有些摺痕，許多學生都曾借回家看。
照片貼出後吸引近萬名網友按讚，興奮直呼「這間大學可以啊」、「真的，借閱率極高值得」、「感覺快被翻爛了」、真是一所值得讀的大學」、「想去中正念書」、「我知道我長大以後要讀哪間學校了」，還有人留言「還翻得開嗎」、「剩封面，其餘內容都被撕走了」。
根據國立中正大學圖書館官網資料，目前《峮峮個人寫真書 : 一見峮心 = Qun Qun's photobook》在借閱中，直到2024年02月8日。
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