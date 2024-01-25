台南市新營區中正路一排3層樓高的透天厝，25日下午2點半其中一戶民宅2樓突然竄出火舌，2受困在火場的幼童陸續被救出。（張毓翎攝）

消防人員趕緊將孩童救出，送醫搶救。（張毓翎攝）

台南市新營區中正路一排3層樓高的透天厝，25日下午2點半其中一戶民宅2樓突然竄出火舌，濃煙往四處蔓延，消防人員火速到場架梯灌救，目前有2名目視皆約5、6歲的孩童救出時已沒有意識、生命危急，都被送往柳營奇美急救中；另有1名婦女被發現在2樓浴室已無生命跡象，也將送醫搶救。