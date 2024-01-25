新營透天厝竄火舌濃煙蔓延 1大2小無意識緊急送醫 15:312024/01/25 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市新營區中正路一排3層樓高的透天厝，25日下午2點半其中一戶民宅2樓突然竄出火舌。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市新營區中正路一排3層樓高的透天厝，25日下午2點半其中一戶民宅2樓突然竄出火舌，2受困在火場的幼童陸續被救出。（張毓翎攝） 消防人員趕緊將孩童救出，送醫搶救。（張毓翎攝） 台南市新營區中正路一排3層樓高的透天厝，25日下午2點半其中一戶民宅2樓突然竄出火舌，濃煙往四處蔓延，消防人員火速到場架梯灌救，目前有2名目視皆約5、6歲的孩童救出時已沒有意識、生命危急，都被送往柳營奇美急救中；另有1名婦女被發現在2樓浴室已無生命跡象，也將送醫搶救。 #台南 #新營 #火災 #中正路 #火警 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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