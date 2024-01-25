繼2023WirForce，亞洲最大影音直播串流娛樂平台17LIVE持續瞄準遊戲市場，1月24日宣布參展「2024台北國際電玩展」，由人氣女神主播及虛擬主播(V-Liver)一連四天輪番上陣，攤位現場更安排多位主播的粉絲見面會，不只有精彩演出，還有與粉絲互動、玩遊戲環節；此外，攤位活動中也規劃扭蛋機、夾娃娃機，讓大家都有機會抱回豐富好禮，以及搶先體驗新上線的彈幕遊戲《靈獸之城》，就是要讓所有用戶都能線上線下一起同樂！

為回饋用戶長期以來的支持，17LIVE規劃一連串現場活動，包含LuxyGirls啦啦隊的Zoey卓穎、夏芝Vian等8位女神主播將攜手一展歌喉，在電玩展主舞台帶來一場「17直播歌謠祭」，分別選唱喜愛歌曲獻給現場粉絲；17LIVE虛擬主播「浮璃·瓦萊利」、「伊索渡AesopDu」、「むらゆきVLiver」、「喪屍迪VT」及特邀虛擬主播「藥師寺丹」、「515」也將在攤位舉辦見面會，大玩各自準備的動漫歌曲猜猜看遊戲，邀請大家感受虛擬偶像的新奇世界。

同時，17LIVE近期上線的全新直播間互動彈幕遊戲《靈獸之城》，也將搬到這次電玩展現場和大家一起同樂。《靈獸之城》為首款「用戶與主播同樂」的遊戲，「手速比拼」成為特色重點，是一款累積越多留言、越有機會為陣營取得勝利的高互動遊戲。17LIVE表示，「17LIVE一直致力於提好玩有趣的直播內容給所有用戶，除網羅不同類型主播以滿足不同喜好，這次再次推出全新類型的互動彈幕遊戲《靈獸之城》則讓用戶更有遊戲參與感，用戶僅要留言即可與主播及其他用戶們同樂，歡迎忠實粉絲一起玩遊戲、支持喜愛的主播！」

《靈獸之城》由主播發起遊戲，邀請用戶選擇要加入的陣營，留言特定數字即能加入喜愛陣營，遊戲進行中仍可隨時留言加入；遊戲期間中，主播們會以「主持人」身份一同參與，並在關鍵時刻進行號召、講解戰況或戰鬥分析，營造整體遊戲氛圍；遊戲方式則非常簡易好上手，透過留言生成初級靈獸，亦或開啟專屬禮物盒召喚更高等級靈獸進行攻擊，率先血量歸零一方為輸，或遊戲時間終止時，血量多的隊伍為勝。

遊戲時間分為5分鐘及10分鐘兩種，過程中也會在隊伍能量條下方會顯示當前隊伍貢獻度前三名的玩家頭像；遊戲結束後，會進行貢獻度結算並顯示兩隊貢獻度最高的前100名玩家，用戶也能查看自己該局遊戲貢獻度，貢獻度越高就能獲得更高的世界排名。排名將於每天重啟，且17LVIE官方將不定期舉辦積分排名活動，歡迎每位用戶爭取世界第一的寶座！

四天展覽期間，將由人氣主播們帶大家體驗最新彈幕遊戲「靈獸之城」，參與遊戲支援紅藍兩隊的觀眾也能獲得好禮；無法親臨現場的用戶，可以進入17直播「靈獸之城」帳號直播間，線上參與召喚靈獸、搶禮物！