高雄一對夫妻疑似不堪經濟壓力，21日選擇帶著3個孩子走上絕路，警消破門發現一家5口已經明顯死亡，初判無外力介入。25日進行解剖複驗釐清死因，檢方證實3童均非自願輕生。

一家5口命案檢方今日上午8點安排解剖複驗，對死因、死亡時間、有無服用藥物等相關疑點進行釐清。雙方家屬也到場了解檢方解剖狀況，神情憔悴，現場不發一語。

全案起因於死者袁姓女子的同事上班時間未見其出現，驚覺有異，前往住家尋訪卻無人應門，手機也打不通。報警破門後，驚見一家5口均已氣絕。

據了解，袁女從事精品買賣生意，老公是上班族，夫妻兩人經濟拮据，但仍選擇讓孩子上私立學校，學費加上負債累累，疑似不堪壓力下才會走上絕路。

複驗結果出爐，檢方表示，3童均非自願輕生，詳細案情仍待深入調查。

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