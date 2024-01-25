澎湖縣政府迎接龍年，在澎湖休憩園區種植13萬株矮牽牛，打造澎湖新春花海，花期至3月31日止，圖為花海福球龍。（許逸民攝）

澎湖縣政府迎接龍年，在澎湖休憩園區1.8公頃的土地上，種植10種花色的13萬株矮牽牛，打造「龍舞春風迎新歲」花海，現已陸續綻放七成，預計春節期間就能全盛開，歡迎新春到此充滿芬多精的林區悠遊漫步，賞花、踏青，不必再千里迢迢赴台灣本島看花海。

澎湖縣長陳光復表示，過年期間，除花海外，還有文化局演藝廳的紙風車劇團演出、城隍廟一條街，連續假期多了許多走春好去處。

陳光復指出，占地廣闊有60公頃的澎湖休憩園區，花木扶疏，景緻優美，他於2015年指示林務所利用地形地貌打造花海，9年來吸引賞花人潮，成為澎湖秋冬新亮點，尤其園區內的天人湖、蓮池、荷池湖水引自雙湖園水資源回收中心，經常可見鴛鴦、白鷺鷥停駐其中，輔以湖內1：1的雙心石滬造景，更增添了愜意氛圍。

林務所說，今年的花海主題是「龍舞春風迎新歲」，菊苑停車場旁邊坡上有用10種花色營造出壯麗的花海龍景緻，並有中正國小美術班師生以彩繪的浮球串連成龍的獨特藝術作品，增添藝術氣息。此外，也有繽紛亮麗的海洋生物隱身在花海周邊，等著大家一探究竟。