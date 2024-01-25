嘉義縣義竹鄉公共托育家園29日起開放報名，2月正式收托。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣義竹鄉公共托育家園收托12個名額。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府在各鄉鎮開辦公托家園已陸續營運，收托0至2歲嬰幼兒，今年起補助費用調高為7000元，家長自行負擔5000元，義竹鄉公托家園預定本月29日上午10點辦理招生說明會，2月19日開始收托。

嘉縣府社會處指出，為減輕家長養育幼兒的負擔，縣府爭取以前瞻預算辦理「0-2歲兒童社區公共托育計畫」，大林、朴子、水上、民雄、太保的公托家園都已設點，部分家園也開始營運，今年服務拓展至義竹鄉，提供縣民近便性的托育服務。

義竹公托家園將於1月29日辦理招生說明會後即受理報名，至2月6日截止，設籍嘉義縣滿2足月至未滿2足歲的嬰幼兒皆可報名，設籍義竹鄉的家庭為優先，2月7日公開抽籤，公告12名錄取名單及備取順位。

嘉縣府社會局表示，一般家庭每名嬰幼兒每月托育費用收費1萬2000元，今年補助由5500元提高至7000元，家長僅需負擔5000元，實踐以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎的照服體系，落實社區化及在地化托育政策。

嘉縣府社會局還說明，太保托嬰中心尚有6個名額，朴子公托家園也還有名額，歡迎有需求的家長報名。

此外，民雄托嬰中心將在1月29日開始營運，竹崎、中埔及新港公托家園也將陸續開辦，未來布袋、中埔、水上公共托嬰中心興建工程完工後也會陸續開辦，相關訊息可查詢嘉義縣社會局官網，或電洽（05）3620900分機5104。