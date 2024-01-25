綜藝大哥胡瓜之前和小他44歲的樂天女孩熊霓傳出過從甚密，最近週刊則報導，熊霓和補教名師徐薇的兒子江大成秘密交往中，對此，胡瓜雖第一時間表示鬆了口氣，「黑鍋背了半年」，但今(25日)週刊報導，胡瓜親友看不過去，爆料江大成一個行為觸犯演藝圈大忌，很不懂禮數。

聽聞熊霓和江大成交往，胡瓜表示跟江大成見過面，先前對方有上過他節目《歡樂智多星》，後來才知道他是徐薇的孩子，胡瓜更指出自己也幫江大成抬過轎，「他出新書，我也有幫他寫掛名推薦」。今據《鏡週刊》報導，胡瓜身邊人看不過去，透露胡瓜當時為對方掛名推薦，江大成卻連一本公關書都沒給胡瓜，批評28歲的江大成不懂禮節。

親友表示，胡瓜對江大成這麼幫忙，對方竟然連書都沒送給胡瓜，再加上和熊霓的緋聞，覺得胡瓜算是「被消費到了極點」，而胡瓜正宮丁柔安從去年金鐘獎紅毯神隱到現在，明將與胡瓜一起參加媒體餐敘，是否會對瓜哥的緋聞正面作出回應，外界都很期待。

胡瓜和熊霓的爸先前就喊冤，澄清雙方是正常往來，如今熊霓被爆出正牌男友是徐薇兒子、電商品牌「大成小館」CEO江大成，江大成回應是上節目認識的，目前還在了解對方的階段中，沒把說死也沒認愛，並強調就是好朋友，媽媽平時不會干涉他。而熊霓經紀公司時代創藝回應：「交朋友是很正常的社交生活，公司不會特別過問」。