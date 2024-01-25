新北百富扶輪社社區服務主委王胡瑞貞（前排左三），自小在基隆長大，為回饋家鄉，於25日捐贈基隆市政府中華三菱得利卡復康巴士1輛，由基隆市副市長邱佩琳（前排左二）致贈感謝狀肯定義舉。（徐佑昇攝）

新北百富扶輪社社區服務主委王胡瑞貞（前排左三），自小在基隆長大，為回饋家鄉，於25日捐贈基隆市政府中華三菱得利卡復康巴士1輛。王胡瑞貞表示，期許可以幫助到更多有需要的身心障礙者，能使社會充滿更多善舉，一同關注弱勢族群。（徐佑昇攝）

基隆邁入超高齡社會，身障人口總計有2萬1千餘人，占全市比例約 5.9％，但無障礙相關設施仍有待改善。新北百富扶輪社社區服務主委王胡瑞貞，自小在基隆長大，為回饋家鄉，於25日捐贈基隆市政府中華三菱得利卡復康巴士1輛，由基隆市副市長邱佩琳致贈感謝狀肯定義舉，嘉惠本市身障朋友，將愛與溫暖留在基隆。

王胡瑞貞表示，其自小在基隆長大，也在基隆遇到人生的另一半，彼此相遇相知相惜一起打拼事業，然而在王主委的人生願望清單中，其中一項便是能夠積極回饋社會，在加入新北百富扶輪社後，受到扶輪社服務人群不遺餘力的精神所感動。

因此，王胡瑞貞發願要捐贈基隆市政府復康巴士1輛，將無障礙資源留在自己生活許久的基隆市，期許可以幫助到更多有需要的身心障礙者，能使社會充滿更多善舉，一同關注弱勢族群。

基市府社會處長楊玉欣表示，截至目前基隆市身障人口總計有2萬1千餘人，占全市比例約 5.9％，現有復康巴士總計30輛，其中約有15輛使用達10年以上，且因復康巴士使用頻率高於一般車輛，維修成本亦逐年增加，將逐年汰換老舊車輛，以維護身心障礙朋友乘車安全及提升基隆市復康巴士服務品質。

基市府表示，感謝王女士捐贈復康巴士車輛，將更多無障礙運輸資源帶入基隆，攜手市府精進復康巴士服務，將基隆市打造成「亞洲最有愛的城市」，共創有愛共融且宜居的城市環境。