自1973年以來，一直在統計相關數據的日本不動產經濟研究所（REEI）表示，日本首都蛋黃區以及周邊蛋白區內，目前正準備要出售的新公寓大廈物件，平均售價飆揚29%，來到8,100萬日圓，約548,000美元新高。

不動產分析師指出，新公寓大廈的價格連漲好幾年。因日本長期實施負利率政策，故房貸成本在低水位已有一段很長的時間。不過，日本央行已暗示，希望能走出負利率。所以，2024年即使經濟成長不怎麼樣，利率還是會上升。

日本三井住友信託研究所（SMTRI）認為，日本房價上揚，最主要的原因之一是營建成本以及鋼材等原物料價格大漲。另外，建築工人薪水也因為勞動力短缺而加薪，在這種情況下，建商只能繼續提高價格並轉嫁給想買房的民眾。

同時，此份研究報告也顯示新房供應量在減少中。2023年，東京大都會區的待售新物件，數量大減9.1%，但預估2024年將反彈。東京市中心蛋黃區的新公寓大廈，平均售價在2022年雖小幅降價，但目前又大漲39%至1.148億日圓。

不動產分析師指出，東京新房的平均售價愈來愈高，還有其它因素，像是一些高檔價位的物件成交，也會拉高平均值。另外，有雙薪收入的家庭，由於銀彈較充沛，故選擇的新居價位也比較高。去年售價超過1億日圓的新公寓大廈，物件數量竟暴增68%。

相對於其它已開發國家都在緊縮，日本央行卻反其道一直在實施超寬鬆貨幣政策，因此，日本買屋民眾能享有極低的房貸利率。日本泡沫經濟後，歷經30幾年的通貨緊縮，現在屋價上揚也表示通膨正在形成。日本央行曾表明，等到當地物價持續性走高時，會考慮改變現行的政策利率。

日本房仲認為，就算日本央行不再實施超寬鬆貨幣政策，也不太會對房貸或房屋需求造成衝擊，因為銀行業者為了搶奪客戶，可能祭出更優惠的房貸利率。即使日本真的升息，民眾應該也會想說，現在買房要比以後買來得好。